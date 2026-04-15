Ta soeur en fripes Préau des Arcades Pas Fleury Tournus

Tournus

Ta soeur en fripes

Préau des Arcades Pas Fleury Pas fleury avenue du cardinal de Fleury Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 11:00:00

fin : 2026-05-09 20:00:00

Date(s) :

2026-05-09

TA SOEUR EN FRIPES

Fripes, fun & fanfreluches

Chez ta sœur s’installe pour la toute première fois sous le préau des Arcades avec une vingtaine de professionnelles du vêtement, du bijou, de l’objet, du livre et du vinyle sélectionnées avec soin !

Au programme La Fanfrelucherie, avec leur dôme de transformation pour vous pimper comme jamais, des ateliers gratuits et à prix libre, un coin buvette et petite restauration, et bien sûr une belle variété de stands avec de quoi refaire votre garde-robe

On vous dévoile tout bientôt le programme complet !

Entrée gratuite

Ateliers gratuits et à prix libre .

Préau des Arcades Pas Fleury Pas fleury avenue du cardinal de Fleury Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 14 56 02 contact@cheztasoeur.org

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English : Ta soeur en fripes

L’événement Ta soeur en fripes Tournus a été mis à jour le 2026-04-15 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II