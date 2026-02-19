Table ronde autour de la honte et de la culpabilité- LA CHOPINE Bar La Chopine Fontenay-le-Comte

Table ronde autour de la honte et de la culpabilité- LA CHOPINE

Bar La Chopine 137 Rue de la République Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 19:00:00

fin : 2026-03-06 22:00:00

Date(s) :

2026-03-06

Et si on parlait de honte & culpabilité autrement ?

Pas dans un cadre solennel. Pas dans une ambiance “conférence”.

Mais dans un bar un lieu de vie, simple, chaleureux, où on peut aborder ces sujets de façon décomplexée, accessible, et profondément humaine.

On confond souvent les deux

Culpabilité “j’ai fait une erreur.”

Honte “je suis une erreur.”

Et pourtant, elles influencent nos relations, nos décisions, et notre manière de nous regarder (et de regarder les autres).

Cette soirée est une table ronde des intervenants aux profils complémentaires, des échanges entre eux, des exemples concrets, et des respirations artistiques (musique & danse).

Thèmes abordés (fil rouge)

Définir honte culpabilité différences & points communs

Le rôle de l’éducation comment ces émotions se construisent

Leur impact sur la prise de décision (perso pro)

Réparation, responsabilité, victime coupable comment avancer

(Et quelques repères pour mieux traverser ces émotions au quotidien)

Participation du public

L’idée n’est pas de faire un “micro ouvert” le public ne prendra pas forcément la parole.

Vous venez surtout écouter, réfléchir, ressentir, et repartir avec des clés.

(Si besoin, on pourra prévoir un temps de questions en fin de soirée, ou des questions transmises de manière simple.)

Infos pratiques

Jeudi 6 mars

19h (fin vers 22h, le bar reste ouvert ensuite)

La Chopine — Fontenay-le-Comte

Entrée & participation libres

Service au bar pendant la soirée (ambiance vivante, conviviale)

Venez comme vous êtes on parle de choses sérieuses… dans un cadre simple. .

Bar La Chopine 137 Rue de la République Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What if we talked about shame and guilt in a different way?

L’événement Table ronde autour de la honte et de la culpabilité- LA CHOPINE Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin