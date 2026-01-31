Table ronde autour de l’entraînement en Trail-running Base outdoor Rodia Besançon
Base outdoor Rodia 14 Avenue de Chardonnet Besançon Doubs
Gratuit
Début : 2026-03-05 19:00:00
fin : 2026-03-05 20:30:00
2026-03-05
Table ronde pour mieux comprendre les notions clés de l’entraînement en Trail-running, animée par Philippe Monnier-Benoît & Emilio Vautrin avec la présence de Dylan Ribeiro.
La base outdoor Grandes Heures Nature (GHN) de la Rodia à Besançon est un nouvel espace dédié au sport outdoor. L’association For’Trail souhaite dynamiser ce lieu en proposant un programme de conférences et rencontres ouvertes à tous sportifs, familles, professionnels de santé et passionnés d’activités de plein air.
Cette première table ronde autour de l’entrainement en trail-running vise à mieux comprendre le processus et les termes techniques de l’entrainement en général. S’en suivra un moment conviviale avec une buvette. .
