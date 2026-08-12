Table ronde autour d’Emilien Frossard Temple réformé Orthez

Informations pratiques

Orthez

Table ronde autour d’Emilien Frossard

Temple réformé 18 rue du Général Foy Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 09:00:00

fin : 2026-10-30 13:00:00

Date(s) :

2026-10-30

À l’occasion de l’exposition consacrée à Émilien Frossard, cette table ronde réunit historiens et spécialistes pour croiser leurs regards sur cette personnalité singulière. Pasteur, artiste, pionnier du pyrénéisme et acteur du développement scientifique des Pyrénées, Frossard a profondément marqué ses contemporains.

Une rencontre pour mieux comprendre les multiples facettes de son héritage et découvrir comment son œuvre continue d’éclairer l’histoire culturelle, scientifique et humaine des Pyrénées. .

Temple réformé 18 rue du Général Foy Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 14 03 contact@museejeannedalbret.com

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English : Table ronde autour d’Emilien Frossard

L’événement Table ronde autour d’Emilien Frossard Orthez a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Coeur de Béarn