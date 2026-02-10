Valérie Jouve et Bruno Serralongue, deux figures majeures de la photographie contemporaine, partageront leurs expériences et réflexions sur la construction d’images qui articulent regard individuel et dynamiques collectives.

Bruno Serralongue documente les mouvements sociaux et événements contemporains à rebours des images médiatiques spectaculaires. Il prépare ses projets en analysant la couverture médiatique, puis crée ses propres images pour révéler ce qui est ignoré ou mal représenté. Ses photographies intègrent les individus au sein de collectifs, parfois anonymisés, mais toujours attentives aux dynamiques sociales et politiques.

Valérie Jouve explore la ville et ses territoires, captant la manière dont les individus interagissent avec l’espace urbain et social. Ses portraits et scènes collectives, construits après un temps long passé avec ses sujets, révèlent la confrontation entre corps individuel et structures collectives.

Animée par André Gunthert, cette table ronde invite à réfléchir à la place de l’individu dans le collectif, au rôle du temps et de la relation de confiance dans le travail documentaire, et à la manière dont la photographie peut éclairer notre lecture de la société contemporaine.

Dans le cadre de l’exposition « Dana Lixenberg — American Images », la MEP propose une rencontre autour des nouvelles écritures de la photographie documentaire et de la manière dont elle rend visibles les individus au sein de communautés et, plus largement, de leur environnement social.

Le jeudi 05 mars 2026

de 19h00 à 20h30

payant

De 0 à 14 €.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-05T20:00:00+01:00

fin : 2026-03-05T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-05T19:00:00+02:00_2026-03-05T20:30:00+02:00

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/table-ronde-entre-individu-et-collectif-repenser-les-representations/ +33144787500 info@mep-fr.org



