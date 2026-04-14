Table ronde et apéro contes, Médiathèque de Vertolaye, Vertolaye

Table ronde et apéro contes Jeudi 7 mai, 17h30 Médiathèque de Vertolaye Puy-de-Dôme

Gratuit, réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T17:30:00+02:00 – 2026-05-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-07T17:30:00+02:00 – 2026-05-07T18:00:00+02:00

Table ronde 17h suivi d’un Apéro Conte à 19h

Qui sont les femmes conteuses ou collecteuses que l’Histoire a oubliées ? Avaient-elles un répertoire spécifique et si oui, lequel ? Quels échos ces femmes trouvent-elles aujourd’hui ? Quelle visibilité peut-on leur redonner ? Voici quelques-unes des questions que partageront avec vous les artistes et chercheuses invité(e)s.

En lien avec le projet de recherche-création soutenu par le Ministère de la Culture, porté par la Cie Dire d’Etoile et accompagné par le Centre des Arts du Récit.

Avec les artistes Françoise Barret, Claire Péricard et Lodoïs Doré, l’artiste conteuse et anthropologue Clotilde Lebas, l’anthropologue au CNRS à Paris Nanterre Frédérique Fogel et la psychologue Laureline Roncin

Médiathèque de Vertolaye 16 route de Saint Pierre 63480 Vertolaye Vertolaye 63480 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 95 28 67 »}]

Visibiliser les femmes conteuses et leur répertoire, se questionner sur les stéréotypes et l’oralité inclusive avec Françoise Barret, Claire Péricard et Lodoïs Doré, Clotilde Lebas