Table Ronde Et nos fils alors ? | Pop Women Festival Le Cellier Reims

Table Ronde Et nos fils alors ? | Pop Women Festival
Le Cellier 4 Rue de Mars Reims Marne
Début : 2026-03-06 11:30:00
fin : 2026-03-06
2026-03-06
Tout public
Et nos fils alors ? réunit Aurélia Blanc, Anjuna Boutan, Julie Gavras et Émilie Grall pour réfléchir à l’éducation des garçons dans un monde encore marqué par les stéréotypes et les injonctions patriarcales. À travers bande dessinée, documentaire, podcast et dessin en direct, elles explorent comment préparer les garçons à devenir des alliés des luttes pour l’égalité et comment partager les responsabilités dès la maison.
Cette rencontre pose des questions essentielles comment parler de violence, quels récits transmettre, et comment offrir aux garçons d’autres modèles que ceux hérités ? Un événement pour réfléchir ensemble, écouter des expériences variées et imaginer des chemins vers plus de respect et d’égalité. .
Le Cellier 4 Rue de Mars Reims 51100 Marne Grand Est
