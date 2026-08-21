AGENDA · Noisy-le-Sec
table ronde femmes scenaristes, Le Trianon, Noisy-le-Sec
jeudi 10 septembre 2026 · Le Trianon · Noisy-le-Sec
Informations pratiques
table ronde femmes scenaristes Jeudi 10 septembre, 19h00 Le Trianon Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T19:00:00+02:00 – 2026-09-10T19:37:00+02:00
Fin : 2026-09-10T19:00:00+02:00 – 2026-09-10T19:37:00+02:00
table ronde femmes scenaristes
Le Trianon Place Carnot, Romainville Noisy-le-Sec 93130 Haut-Goulet – Jules Auffret Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.cinematrianon.fr [{« type »: « link », « value »: « https://romainvilleletrianon.cine.boutique/media/3547?showId=67798 »}]
Table ronde femmes scenaristes
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