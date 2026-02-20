Table ronde L’histoire avec un grand F | Pop Women Festival Le Cellier Reims

Table ronde L’histoire avec un grand F | Pop Women Festival

Le Cellier 4 Rue de Mars Reims Marne

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 15:30:00

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

Tout public

L’HISTOIRE AVEC UN GRAND F • CELLES QU’ON A FAIT DISPARAÎTRE avec MARIE DUBOIS, TITIOU LECOQ, SÉVERINE VIDAL & OLIVIA SAUTREUIL

De tout temps, les femmes ont agi. Elles ont régné, écrit, pensé, milité, créé, aimé, résisté. Et pourtant, elles sont pour la plupart absentes des manuels d’Histoire. Non par oubli, mais par construction. L’Histoire, telle qu’elle nous a été transmise, est le résultat de choix politiques, culturels et sociaux qui ont longtemps relégué les femmes à la marge, quand elles ne les ont pas tout simplement effacées.

Avec Les Grandes Oubliées Pourquoi l’Histoire a effacé les femmes (éd. L’Iconoclaste), Titiou Lecoq analyse les mécanismes de cette invisibilisation systémique. En s’appuyant sur les recherches historiques les plus récentes, elle démonte une vision biaisée du passé et redonne vie à ces femmes innombrables qui ont façonné le monde, de la préhistoire à nos jours, sans jamais accéder au statut de figures historiques légitimes. Le dessin de Marie Dubois accompagne cette enquête avec clarté et force, rendant visibles ces trajectoires longtemps condamnées au silence.

Avec Lou Andreas-Salomé Si tu veux une vie, vole-la (éd. Bayard Graphic), Séverine Vidal et Olivia Sautreuil s’attachent à une autre forme d’effacement celui des femmes réduites au rôle de muse. Lou Andreas-Salomé, admirée par Nietzsche, Rilke ou Paul Rée, fut longtemps racontée à travers le regard des hommes. Écrivaine, philosophe, intellectuelle radicalement libre, elle a pourtant mené une vie affranchie des normes sociales, sexuelles et conjugales de son époque, faisant de son existence un espace de pensée et d’expérimentation.

En croisant enquête historique et biographie dessinée, cette table ronde interroge qui écrit l’Histoire, selon quels critères, et au prix de quelles disparitions. Une rencontre pour comprendre comment les récits se fabriquent, comment ils façonnent nos imaginaires collectifs, et pourquoi raconter autrement le passé est aussi une manière de transformer le présent.

TABLE RONDE • jeudi 5 mars à 15h30 • le cellier • salle Britney • accès pop pass • tout public • dédicaces à l’issue de la table ronde .

Le Cellier 4 Rue de Mars Reims

