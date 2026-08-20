Table ronde : L’intelligence artificielle, la scène et le futur de la musique live Pannonica Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-04 18:30 –

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Peut-on attribuer une valeur esthétique à la musique générée par des algorithmes ? Une machine peut-elle être l’auteure d’une œuvre, ou est-elle seulement un outil de création ? Et plus généralement, peut-elle vraiment créer de la musique ? Ces questions sont au cœur du colloque organisé par Vincent Granata, Nantes Université (CAPHI, UR 7463) et Pierre Saint-Germier, IRCAM, Paris (STMS Lab, UMR 9912), à l’Université de Nantes (Campus Tertre) du 3 au 5 novembre. Pannonica se joint à la réflexion en accueillant une table ronde et le concert de Edouard Ferlet.Les plateformes de streaming sont aujourd’hui submergées de morceaux issus de modèles génératifs. Face à cette montée en puissance, on pourrait penser que la musique live reste un sanctuaire où la présence humaine s’impose d’elle-même. Certains parient même sur un effet de retour : l’omniprésence de musiques synthétiques dans le monde numérique pourrait revaloriser ce qui se joue sur scène, en chair et en os, dans l’instant. Mais qu’en est-il vraiment ? La frontière est-elle aussi nette qu’il n’y paraît ? Si les IA sont jusqu’ici moins visibles sur scène que sur les plateformes, cela ne signifie pas qu’elles ne peuvent pas y trouver de place. La question n’est plus seulement de savoir si les machines peuvent prendre la place des musiciens humains, mais pour quelles raisons on voudrait, ou non, leur en faire une. Peut-on imaginer un dialogue musical fructueux avec ces nouvelles technologies ?À la suite de la table ronde, découvrez Köln Variations, le projet d’Edouard Ferlet

Pannonica Nantes 44000



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