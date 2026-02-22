Table Ronde Maman | Pop Women Festival Le Cellier Reims

Table Ronde Maman | Pop Women Festival

Le Cellier 4 Rue de Mars Reims Marne

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Maman réunit Mathilda di Matteo, Quentin Zuttion et Lucrèce Andreae pour explorer la maternité, la filiation et l’écart entre idéaux et réalité.

Entre roman, souvenirs et récit autobiographique, ils racontent les liens mère-fille, l’anxiété, les blessures d’enfance et les premières expériences parentales. Une rencontre à trois voix pour réfléchir aux relations, aux départs et à la place que l’on invente pour aimer et être aimé. .

Le Cellier 4 Rue de Mars Reims 51100 Marne Grand Est

