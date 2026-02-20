Table Ronde Muses & Groupies | Pop Women Festival Le Cellier Reims

Table Ronde Muses & Groupies | Pop Women Festival

2026-03-07 10:00:00

Muses & Groupies réunit Manon Debaye, Claire Translate et Sophie Benard pour explorer l’expérience de l’admiration féminine. Qu’est-ce que cela fait d’aimer trop fort, d’être muse, fan ou groupie, ou simplement une fille face à un mythe ?

À travers leurs œuvres, les autrices interrogent les liens entre fascination, désir, création et rapports de pouvoir. Claire Translate, avec Candy Superstar et les muses du pop, raconte le destin de Candy Superstar, première actrice trans américaine et icône de la Factory de Warhol, muse propulsée sous les projecteurs et confrontée aux violences d’un système qui consomme ses figures féminines. Sophie Benard, dans Splendeurs et misères des groupies, montre comment l’admiration féminine, souvent méprisée, peut être une force créative et politique. Manon Debaye, avec Des filles normales, aborde l’adolescence et la sidération face au charisme masculin, révélant les blessures laissées par des rencontres que l’on ne sait pas encore nommer.

Une table ronde pour réfléchir à ce que la culture fait aux filles et aux femmes qui admirent, et pour imaginer comment reprendre la main sur ces récits trop souvent écrits sans elles. .

