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AGENDA · Frugerès-les-Mines

Table-ronde Patrimoine minier et enjeux de Mémoire Salle Polyvalente Frugerès-les-Mines

jeudi 1 octobre 2026 · Salle Polyvalente · Frugerès-les-Mines

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
jeudi 1 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Salle Polyvalente
Adresse
1 rue de la Mairie
Ville
43250 Frugerès-les-Mines
Département
Haute-Loire
Tarif

Frugerès-les-Mines

Table-ronde Patrimoine minier et enjeux de Mémoire

Salle Polyvalente 1 rue de la Mairie Frugerès-les-Mines Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 18:00:00
fin : 2026-10-01

Date(s) :
2026-10-01

Soirée patrimoine sur le thème du patrimoine minier et des enjeux de mémoire à Frugères-les-Mines, avec des intervenants et un apéritif offert.
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Salle Polyvalente 1 rue de la Mairie Frugerès-les-Mines 43250 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 54 01 10  culture@auzoncommunaute.fr

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English :

Heritage Evening focusing on mining heritage and the challenges of preserving memory in Frugères-les-Mines, featuring guest speakers and complimentary hors d’oeuvres.

L’événement Table-ronde Patrimoine minier et enjeux de Mémoire Frugerès-les-Mines a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne