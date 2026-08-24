Table-ronde Patrimoine minier et enjeux de Mémoire Salle Polyvalente Frugerès-les-Mines
jeudi 1 octobre 2026 · Salle Polyvalente · Frugerès-les-Mines
Informations pratiques
Frugerès-les-Mines
Table-ronde Patrimoine minier et enjeux de Mémoire
Salle Polyvalente 1 rue de la Mairie Frugerès-les-Mines Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 18:00:00
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-10-01
Soirée patrimoine sur le thème du patrimoine minier et des enjeux de mémoire à Frugères-les-Mines, avec des intervenants et un apéritif offert.
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Salle Polyvalente 1 rue de la Mairie Frugerès-les-Mines 43250 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 54 01 10 culture@auzoncommunaute.fr
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English :
Heritage Evening focusing on mining heritage and the challenges of preserving memory in Frugères-les-Mines, featuring guest speakers and complimentary hors d’oeuvres.
L’événement Table-ronde Patrimoine minier et enjeux de Mémoire Frugerès-les-Mines a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne