Table ronde : pourquoi et comment intégrer des bâtiments contemporains dans un monument historique classé ? L’exemple du château de Brie-Comte-Robert, Château de Brie-Comte-Robert – Centre d’interprétation du patrimoine, Brie-Comte-Robert

Informations pratiques

Table ronde : pourquoi et comment intégrer des bâtiments contemporains dans un monument historique classé ? L’exemple du château de Brie-Comte-Robert Dimanche 20 septembre, 14h30 Château de Brie-Comte-Robert – Centre d’interprétation du patrimoine Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Table ronde

Sophie Vatin, architecte

Hommage à Jean-Claude SÉMON, son collaborateur.

Pourquoi et comment intégrer des bâtiments contemporains dans un monument historique classé ?

Nous avons l’honneur d’accueillir l’architecte Sophie VATIN pour une réflexion croisée sur la philosophie et les choix qui président l’intégration et la construction du contemporain dans un monument classé.

Sophie VATIN, architecte qui, avec Jean-Claude SÉMON a permis l’évolution du projet de mise en valeur du château. C’est sous leur direction et en collaboration avec l’association Les Amis du Vieux Château de Brie-Comte-Robert, que le CIP et la base archéologique ont été conçus et construits.

À travers cette table ronde, Sophie nous éclairera sur ces choix qui permettent d’alier l’architecture historique et la création contemporaine.

Tous ensemble, nous participerons à cette réflexion.

Informations pratiques:

Lieu : Château de Brie-Comte-Robert, dans le CIP

Horaire : Dimanche 20 septembre 14h30

Durée : 1h

Château de Brie-Comte-Robert – Centre d’interprétation du patrimoine Rue du Chateau, 77170 Brie-Comte-Robert, France Brie-Comte-Robert 77170 Seine-et-Marne Île-de-France 0164056331 http://amisduvieuxchateau.org Construit à la fin du XIIe siècle par Robert Ier de Dreux, frère du roi Louis VII, son originalité réside principalement dans son architecture, novatrice pour l’époque. Il est connu notamment pour avoir appartenu à la reine Jeanne d’Évreux, épouse de Charles IV le Bel, de 1319 à 1370. Propriété communale depuis 1923, il fait l’objet d’un programme de remise en valeur depuis 1982 qui intègre à la fois un chantier archéologique et des mesures de restauration. Le mobilier découvert sur le site est aujourd’hui exposé à l’intérieur du Centre d’Interprétation du Patrimoine, bâtiment contemporain construit dans l’enceinte du château en 2005. Mercredi de 14h à 17h. Samedi de 14h30 à 18h. Dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h. Entrée libre.

Table ronde

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