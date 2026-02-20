Table Ronde Qui a peur des femmes ? | Pop Women Festival Reims

Table Ronde Qui a peur des femmes ? | Pop Women Festival

Le Cellier Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 17:30:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Tout public

Qui a peur des femmes ? réunit Chloé Thibaud, Mouhamadou le Prof et Laurie Agusti pour explorer les mécanismes qui entretiennent la peur des femmes dans nos sociétés. À travers essai, bande dessinée et témoignage engagé, elles et lui analysent comment cette peur est construite, transmise et normalisée, et comment elle influence les imaginaires, les comportements et les relations.

Chloé Thibaud montre, à travers la pop culture et le cinéma d’horreur, comment le patriarcat fabrique une peur des femmes, parfois intériorisée par elles-mêmes. Laurie Agusti plonge dans la radicalisation masculiniste via sa bande dessinée Rouge Signal, explorant la déshumanisation et la violence générées par ces discours. Mouhamadou le Prof apporte une parole d’homme allié, sur l’éducation et la responsabilité masculine dans la transmission des stéréotypes, ainsi que sur les pistes pour construire une égalité réelle. Une rencontre pour comprendre, réfléchir et imaginer des moyens d’agir face à la peur et aux discours misogynes. .

Le Cellier Reims 51100 Marne Grand Est

