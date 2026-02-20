Table Ronde Qui protège nos enfants ? | Pop Women Festival Le Cellier Reims

Table Ronde Qui protège nos enfants ? | Pop Women Festival

Qui protège nos enfants ? réunit Romane Brisard, Virginie Noar et Laura Rapp pour réfléchir aux failles de la protection de l’enfance face aux violences familiales. À travers enquête journalistique, fiction et essai engagé, elles explorent comment les violences sont trop souvent invisibilisées, les enfants ignorés et les institutions défaillantes.

Romane Brisard, dans Inceste d’État, révèle les défaillances du système judiciaire face aux violences sexuelles sur mineur·es et les mécanismes qui exposent parfois les enfants à leurs agresseurs. Virginie Noar, avec Et brûlent les enfances, donne vie à l’impact des violences familiales à travers la fiction, en racontant ce qui se transmet et se tait au sein des familles. Laura Rapp, dans Protéger nos enfants, met en lumière la situation des enfants victimes de violences conjugales et propose des pistes concrètes pour mieux les protéger.

Une table ronde pour écouter, comprendre et réfléchir collectivement à la parole des enfants, à la responsabilité des institutions et à notre rôle face à ces violences trop souvent ignorées. .

