Table Ronde Raconter Mazan | Pop Women Festival Médiathèque Jean Falala Reims

Table Ronde Raconter Mazan | Pop Women Festival

Médiathèque Jean Falala 2 Rue des Fuseliers Reims Marne

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Tout public

Raconter Mazan réunit Élise Costa, Marion Dubreuil et Justine Briquet-Moreno pour revenir sur le procès des viols de Mazan, une affaire hors norme qui a exposé une violence systémique inédite. Cinquante-et-un hommes jugés, une médiatisation intense et pourtant une complexité vertigineuse à raconter comment transmettre l’horreur sans la réduire à un fait divers ?

À travers enquête, chroniques, analyses féministes, carnets de bord et témoignages, les autrices partagent leurs méthodes, leurs doutes et leurs choix d’écriture. Elles interrogent la manière de raconter la justice quand elle révèle ses silences, ses défaillances et ses angles morts face aux violences sexuelles. Une rencontre essentielle pour comprendre l’impact de Mazan et réfléchir à la manière dont on peut raconter la justice et les violences sexuelles face à l’horreur et aux manquements du système. .

Médiathèque Jean Falala 2 Rue des Fuseliers Reims 51100 Marne Grand Est

