Table ronde : TDAH, une réalité biologique ?, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Table ronde : TDAH, une réalité biologique ? Jeudi 12 mars, 18h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-12T18:30:00+01:00 – 2026-03-12T19:30:00+01:00

Fin : 2026-03-12T18:30:00+01:00 – 2026-03-12T19:30:00+01:00

Table ronde : TDAH, une réalité biologique ?

En partenariat avec la Semaine du cerveau coordonnée par la Société des neurosciences.

Quelles sont les causes du Trouble Déficitaire de l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH) ? : biologique, socio-environnementale, héréditaire ? Le TDAH est-il une mode, quelque chose qu’on surdiagnostiquerait aujourd’hui ?

Une table ronde pour discerner le vrai du faux sur ce trouble du neuro-développement dont la prévalence est de 3,5% de la population française.

Avec :

– François Gonon,directeur émérite de recherche au CNRS à l’Institut des maladies dégénératives qui vient de publier : Neurosciences : un discours néolibéral ? Psychiatrie, éducation, inégalités. Il a travaillé pendant 35 ans comme neurobiologiste sur la neurotransmission de la dopamine.

– Cédric Galéra, professeur, chercheur en santé publique, psychiatre au Centre hospitalier Charles-Perrens, épidémiologiste.

– Vincent le Roy, psychiatre libéral, spécialisé en TDAH.

Rencontre animée par la journaliste Sylvie Hazebroucq, suivie d’une séance de dédicaces avec la librairie Mollat.

> voir le programme de la Fabrique du citoyen #11

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 30 00 »}] [{« link »: « https://www.semaineducerveau.fr/ »}, {« link »: « https://www.neurosciences.asso.fr/ »}, {« link »: « https://champsocial.com/book-neurosciences_un_discours_neoliberal_psychiatrie_education_inegalites,1347.html »}, {« link »: « https://www.mollat.com/ »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/agenda/les-evenements »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Quelles sont les causes du Trouble Déficitaire de l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH) ? FABC11 Santé mentale

Diane Duchêne – Ouest-France