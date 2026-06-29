Balaruc-les-Bains

TABLÉE GOURMANDE AU FRAIS CHEZ SIMPLICI’THÉ BALARUC

3 rue de la paix Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : 22 – 22 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Une tablée gourmande comme on les aime vous est proposée chez Simplici’Thé à Balaruc.

Florent vous accueille avec plaisir et convivialité dans son petit havre de paix à Balaruc. Il met aujourd’hui ses expériences professionnelles dans de grandes maisons au service de notre gourmandise et on adore ça !

Prenez place pour une belle dégustation salée et sucrée sous forme de grande tablée

Le Samedi 11 Juillet à 12h

Menu

***

PLAT AU CHOIX

– Focaccia en sandwich, crème d’aneth et wasabi, truite gravlax, betterave chiogga, salade iceberg, gros cornichons

Ou

– Encornets cuits à basse température et salade de pommes de terre, comté , sauce Cambon

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DESSERT AU CHOIX

– Basque Cheesecake, poêlées de mûres

OU

– Granité au muscat de frontignan , billes de melon , biscuit calisson

Café inclus ainsi qu’une petite surprise ??

Menu avec plat, dessert et café 25€ par personne

Membres BAO 22€ par personne

Une sélection de vins Bio ou Nature au verre vous sera proposée sur place (5€ le verre) ainsi que des boissons fraîches ou chaudes. A régler sur place. .

3 rue de la paix Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie

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English :

L’événement TABLÉE GOURMANDE AU FRAIS CHEZ SIMPLICI’THÉ BALARUC Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau