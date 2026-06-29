TABLÉE GOURMANDE AU FRAIS CHEZ SIMPLICI’THÉ BALARUC Balaruc-les-Bains
TABLÉE GOURMANDE AU FRAIS CHEZ SIMPLICI’THÉ BALARUC Balaruc-les-Bains samedi 11 juillet 2026.
Balaruc-les-Bains
TABLÉE GOURMANDE AU FRAIS CHEZ SIMPLICI’THÉ BALARUC
3 rue de la paix Balaruc-les-Bains Hérault
Tarif : 22 – 22 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Une tablée gourmande comme on les aime vous est proposée chez Simplici’Thé à Balaruc.
Florent vous accueille avec plaisir et convivialité dans son petit havre de paix à Balaruc. Il met aujourd’hui ses expériences professionnelles dans de grandes maisons au service de notre gourmandise et on adore ça !
Prenez place pour une belle dégustation salée et sucrée sous forme de grande tablée
Le Samedi 11 Juillet à 12h
Menu
***
PLAT AU CHOIX
– Focaccia en sandwich, crème d’aneth et wasabi, truite gravlax, betterave chiogga, salade iceberg, gros cornichons
Ou
– Encornets cuits à basse température et salade de pommes de terre, comté , sauce Cambon
****
DESSERT AU CHOIX
– Basque Cheesecake, poêlées de mûres
OU
– Granité au muscat de frontignan , billes de melon , biscuit calisson
Café inclus ainsi qu’une petite surprise ??
Menu avec plat, dessert et café 25€ par personne
Membres BAO 22€ par personne
Une sélection de vins Bio ou Nature au verre vous sera proposée sur place (5€ le verre) ainsi que des boissons fraîches ou chaudes. A régler sur place. .
3 rue de la paix Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement TABLÉE GOURMANDE AU FRAIS CHEZ SIMPLICI’THÉ BALARUC Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
À voir aussi à Balaruc-les-Bains (Hérault)
- LOTO Balaruc-les-Bains 29 juin 2026
- CINÉMA DE PLEIN AIR GAINSBOURG VIE HÉROÏQUE Balaruc-les-Bains 1 juillet 2026
- BALADE NATURE BALADE CONTÉE AVEC LE CPIE Balaruc-les-Bains 4 juillet 2026
- CONCERT KOOL @ THE GOSP Balaruc-les-Bains 5 juillet 2026
- ESCAPADE EN MINI-BUS AVEC BUSCAPADE BATELIERS DU VIADUC Balaruc-les-Bains 5 juillet 2026