Tables à thèmes, Bibliothèque « Livres en Campagne » 55110 Doulcon, Doulcon
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque « Livres en Campagne » 55110 Doulcon · Doulcon
Informations pratiques
Tables à thèmes Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque « Livres en Campagne » 55110 Doulcon Meuse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Des tables sur différents thèmes avec des documents spécifiques sont proposées à la découverte
Bibliothèque « Livres en Campagne » 55110 Doulcon 3 bis place de la Gare 55110 Doulcon Doulcon 55110 Meuse Grand Est Située au 1er étage du Centre Culturel Ipoustéguy , Bibliothèque pour tous, accueil des classes et des BB lecteurs etc… Parking, ascenseur intérieur.
Biblis en folie 2026
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