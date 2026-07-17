Visite guidée de la bibliothèque de 10h à 12h le 3 octobre 2026, Bibliothèque « Livres en Campagne » 55110 Doulcon, Doulcon

Informations pratiques

Visite guidée de la bibliothèque de 10h à 12h le 3 octobre 2026 Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque « Livres en Campagne » 55110 Doulcon Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Découvrez les différents rayons de la bibliothèque et les nombreuses propositions de lecture, de musique, de films et de ressources disponibles à l’emprunt pour tous les publics.

Bibliothèque « Livres en Campagne » 55110 Doulcon 3 bis place de la Gare 55110 Doulcon Doulcon 55110 Meuse Grand Est Située au 1er étage du Centre Culturel Ipoustéguy , Bibliothèque pour tous, accueil des classes et des BB lecteurs etc… Parking, ascenseur intérieur.

Biblis en folie 2026

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