Tadam ! MAD Opéra de Limoges Maison des Arts et de la Danse Limoges

Tadam ! MAD Opéra de Limoges

Maison des Arts et de la Danse 76 Rue des Sagnes Limoges Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

A partir de 6 ans.

Julie Coutant, chorégraphie et mise en scène.

Quand musique et danse deviennent partenaires de jeu et ouvrent en grand la place à l’imaginaire et à l’émotion ! Si la compagnie développe une recherche constante sur la relation entre le geste et le son, ici, elle appuie son travail sur les ouvertures d’œuvres musicales majeures, comme l’Ouverture du Guillaume Tell de Rossini.

Du plaisir et de l’émerveillement pour tous…

> Durée 40 minutes environ.

> Séance scolaire ven. 27/02 à 14h30. .

Maison des Arts et de la Danse 76 Rue des Sagnes Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 70

English : Tadam ! MAD Opéra de Limoges

German : Tadam ! MAD Opéra de Limoges

Italiano :

Espanol : Tadam ! MAD Opéra de Limoges

L’événement Tadam ! MAD Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2025-07-28 par OT Limoges Métropole