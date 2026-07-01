Informations pratiques

« Queens de l’humour »

Vous en rêviez ? Le Festival Paris l’été l’a fait ! Réunir Tahnee et Mahaut Drama pour une soirée (presque) sans limite, agrémentée de guests surprises. La première a débarqué très jeune sur les plateaux de théâtre puis de télévision avec des thématiques engagées et une énergie contagieuse. La seconde, humoriste aux multiples casquettes – chroniqueuse, autrice, comédienne – poursuit avec brio un parcours inclassable. Ensemble, ces deux étoiles du stand-up, meilleures amies, ont créé en 2018 la première scène queer féministe du genre. Un an après leurs dernières dates à Paris, les voilà de retour. Elles remettent le couvert à l’air libre, sur la grande scène du Jardin des Tuileries, et, pour couronner le tout, elles font appel à leurs supers copines. Ça promet !

En partenariat avec Les Étés du Louvre

Plateau de stand-up hosté par Tahnee et Mahaut Drama

Le vendredi 24 juillet 2026

de 19h00 à 20h15

payant

Tarif Tuileries B

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-24T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-24T23:15:00+02:00

Date(s) : 2026-07-24T19:00:00+02:00_2026-07-24T20:15:00+02:00



https://www.parislete.fr/fr/le-programme/tahnee-mahaut-drama



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