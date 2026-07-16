Taiji avec Cité Séniors, MEG, Genève

Informations pratiques

Taiji avec Cité Séniors Mardi 4 août, 10h00 MEG

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-04T10:00:00+02:00 – 2026-08-04T11:00:00+02:00

Fin : 2026-08-04T10:00:00+02:00 – 2026-08-04T11:00:00+02:00

Le Taiji offre à chacun, quel que soit son âge, la possibilité de se mettre à l’écoute de soi-même. Il favorise une meilleure qualité de vie. (Meilleur sommeil, équilibre, améliorent la mémoire, coordination moteur, relaxation…)

Cet été, Cité Séniors et le MEG vous proposent de pratiquer cette discipline au MEG dans un espace au frais. Tous les mardi en juillet et août à 10h, jusqu’au 08 septembre.

Inscriptions obligatoires et places limitées: la veille de l’activité par téléphone à Cité Seniors au 0800 18 19 20

Lieu de rendez-vous: Accueil du MEG

Cité Seniors est un lieu de vie, d’informations et d’échanges dédié aux aîné-e-s. Il propose de multiples activités et animations. Créé par la Ville de Genève, il a pour vocation de répondre aux besoins des seniors.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Taiji au MEG pour se mettre à l’écoute de soi-même. Animé par Veronica Maillefer. Foyer. Le mardi 4 août de 10h00 à 11h00.

DR