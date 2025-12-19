Taingy dans la rue Les Hauts de Forterre

Taingy dans la rue

Taingy Les Hauts de Forterre Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-30 23:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Festival dédié aux arts de la rue, le temps d’un week-end avec des compagnies professionnelles et des concerts. Taingy est devenu un lieu de spectacles populaires, accessibles à tous et sur la place publique. Ce festival a réussi à affirmer sa propre identité proximité, ouverture, interactivité et gratuité. Taingy dans la rue vous embarque dans des mondes poétiques, décalés, émouvants ou hilarants au gré des propositions artistiques de cette 20e édition. .

Taingy Les Hauts de Forterre 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 41 53 16

