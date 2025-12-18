Take Me Out : Sixpence None The Richer en concert ! La Marbrerie Montreuil

Take Me Out présente…

Sixpence None The Richer en concert !

Tickets : https://link.dice.fm/Z5c04bcb3441

SIXPENCE NONE THE RICHER

Sixpence None the Richer est réputé pour son mélange unique d’indie rock et de compositions introspectives. Avec un son magnifique ancré dans la voix incomparable de Leigh Nash et le jeu de guitare complexe de Matt Slocum, leurs performances live captivent complètement le public.

Formé en 1992 par Matt Slocum et Leigh Nash à New Braunfels, au Texas, Sixpence None the Richer compte désormais six albums et le tout nouvel EP Rosemary Hill. Le groupe est sans doute surtout connu pour ses singles à succès, notamment “Kiss Me”, qui a atteint la deuxième place du Billboard Hot 100 et s’est classé dans le top 10 dans seize pays, ainsi que “There She Goes”, “Breathe Your Name” et “Don’t Dream It’s Over”.

Le groupe a été salué par la critique, nominé pour deux Grammy Awards, a remporté de nombreux Dove Awards et a reçu des distinctions telles que “Top Soundtrack Single” aux Billboard Music Awards et “Best Song” aux Young Hollywood Awards. Leur reprise de There She Goes des La’s a été élue « Top Song » aux BMI Pop Awards en 2001.

Après s’être reformé en 2024, le groupe s’est lancé dans une grande tournée et a sorti le nouvel EP Rosemary Hill. Cette année, Sixpence None the Richer a sorti son tout premier album live, Live at Gruene Hall. À l’occasion de leur retour en tournée en 2024 et 2025, leur première depuis 2013, la chanteuse Leigh Nash a fait part de son enthousiasme : “Je veux revenir en force !”

ÉCOUTER

REGARDER

https://www.youtube.com/@sixpenceofficial

AIMER

https://www.instagram.com/sixpenceleigh/

—

Jeudi 7 Mai 2026

La Marbrerie

21 Rue Alexis Lepere, 93100 Montreuil

Ouverture de la billetterie le 19 Décembre à 10h

Pour la 1ère fois en plusieurs décennies, le groupe américain Sixpence None The Richer revient en France pour vous jouer les tubes qui ont fait sa renommée à l’instar de l’incontournable « Kiss Me » !

Le mercredi 07 octobre 2026

de 19h00 à 22h30

payant Billet : 33.84 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-07T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-08T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-07T19:00:00+02:00_2026-10-07T22:30:00+02:00

La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere 93100 Salle de concert, cantine – savoureuse -, salon de musique ou de danse, galerie, atelier/studio, La Marbrerie emprunte à tout cela. Chaque composante de ce projet simple et complexe jouant avec ses sœurs au gré des circonstances et des besoins : spectacles, répétitions, résidences, enregistrements, cours, stages…

Elle ne cherche pas à écrire la “ligne” de ce qui s’y créera, aspire à être le cadre, le point d’appui/abri de ces créations, de ces rencontres; souvent le déclencheur.

La Marbrerie est un outil, modeste pour rester libre, ouvert pour rester surpris, chaleureux pour être heureux.

Aux temps qui sont bien durs, elle oppose sa douce résolution.Montreuil

https://fb.me/e/3YhdP7T7l https://fb.me/e/3YhdP7T7l



Afficher la carte du lieu La Marbrerie et trouvez le meilleur itinéraire

