Tamborrada Marinelak Place Foch Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz

Tamborrada Marinelak

Place Foch Place Ferdinand Foch Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 13:00:00

Date(s) :

2026-07-04

La tamborrada Marinelak fête les Tamborradas !

Grand rassemblement de Tamborradas du Pays Basque (entre 200 et 300 participants)

Les tamborradas vont déambuler dans les rues de Saint-Jean-de-Luz aux rythme des tambours, des txistus, des cuivres…

Des joaldunak compléteront l’animation de la fête.

. Rendez-vous 9H00 Gymnase Urdazuri

. 10H00 Départ Place Foch

– Déambulation dans les rues de Saint-Jean-de-Luz

– Spectacle de danses basque Place Foch

– 12H00 à 13H00 Regroupement général Place Foch pour le final.

Un repas clôturera la fête (inscription office de tourisme)

Menu 30 € (Apéritif Piquillos à la morue Paëlla aux gambas Fromage brebis Dessert Café digestif)

avec animation musicale. .

Place Foch Place Ferdinand Foch Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16

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English : Tamborrada Marinelak

L’événement Tamborrada Marinelak Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Pays Basque