Tamborrada Marinelak Place Foch Saint-Jean-de-Luz
Tamborrada Marinelak Place Foch Saint-Jean-de-Luz samedi 4 juillet 2026.
Saint-Jean-de-Luz
Tamborrada Marinelak
Place Foch Place Ferdinand Foch Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 13:00:00
Date(s) :
2026-07-04
La tamborrada Marinelak fête les Tamborradas !
Grand rassemblement de Tamborradas du Pays Basque (entre 200 et 300 participants)
Les tamborradas vont déambuler dans les rues de Saint-Jean-de-Luz aux rythme des tambours, des txistus, des cuivres…
Des joaldunak compléteront l’animation de la fête.
. Rendez-vous 9H00 Gymnase Urdazuri
. 10H00 Départ Place Foch
– Déambulation dans les rues de Saint-Jean-de-Luz
– Spectacle de danses basque Place Foch
– 12H00 à 13H00 Regroupement général Place Foch pour le final.
Un repas clôturera la fête (inscription office de tourisme)
Menu 30 € (Apéritif Piquillos à la morue Paëlla aux gambas Fromage brebis Dessert Café digestif)
avec animation musicale. .
Place Foch Place Ferdinand Foch Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16
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English : Tamborrada Marinelak
L’événement Tamborrada Marinelak Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Pays Basque
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