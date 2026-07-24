Tambouille festival Stade Noël Tijou Bruyères

Informations pratiques

Bruyères

Tambouille festival

Stade Noël Tijou Place Henri THOMAS Bruyères Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Le plus grand des petits festivals !

Il y a Tambouille. Et il y a Tambouille. La nôtre sera résolument éclectique, simple et festive.

Nous ne ferons aucune place aux soucis du quotidien, aucun espace aux tracas du boulot, aucun jour à ce qui ronge la tête, non ! Nous laisserons éclore un doux vent de tranquillité, une fête sans chichi, des moments qui feront pchitt à toutes les cocotte-minutes !

On refait la CHOUILLE !

Une bière unique… comme nous !

La Brass’Potes, brasserie artisanale de Bruyères a inventé 3 bières spéciales Tambouille. Retrouvez la Chouille Blanche, Blonde et Rouge, sur place ou à emporter.

Alors ? Qui se laissera tenter par notre nouveau brassin de blanche à la baie de timut ?

Direction Artistique du Tambouille Festival

Compagnie des Joli(e)s Mômes

VEN 07.08 : BRUYÈRES

Stade Noël Tijou

– 16h Bonus Nature : Sortie Éveil des Sens

Balade sensorielle et ludique sur réservation à l’Office de Tourisme

Départ Office de Tourisme

– 19h : Lone Coverer Blues / Folk

Voyage à la guitare dans le folk US et le blues, avec un détour par la chanson française.

– 20h45 : Old Boys In Town Ska

Entre ska traditionnel et reggae, ils traînent leurs Doc’s des friches industrielles de la Lorraine aux banlieues ouvrières d’ici ou d’ailleurs… Pénétrez ce feuilleton en noir et blanc…

– 22h : Spectacle de feu

Ça va faire des étincelles dans les yeux et dans les cœurs ! Feu, acrobaties, danse et… tout à la fois !

Tout public, dès 2 ans, 40 min

– 22h30 : Gomar Rap et Chant

Un flow acéré, des textes parlants et une voix sortie des entrailles…

Partenaires : Commune de Bruyères et Association Judo Club de Bruyères

INFOS PRATIQUES

• Restauration & Buvette sur site chaque soir dès 19h

• REPLI EN CAS DE PLUIE

En cas de pluie, les spectacles sont repliés en salle ou sous chapiteau. La jauge est alors limitée, ne tardez pas. Les concerts, même en cas de pluie, peuvent accueillir en nombre !

• Venir au Festival www.tambouillefestival.fr/planTout public

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Stade Noël Tijou Place Henri THOMAS Bruyères 88600 Vosges Grand Est +33 3 72 54 04 04

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English :

The biggest of the small festivals!

There’s Tambouille. And then there’s Tambouille. Ours will be resolutely eclectic, simple, and festive.

We won’t make any room for everyday worries, no space for work stress, no time for what’s gnawing at your mind—no way! We’ll let a gentle breeze of tranquility blow through, a no-fuss celebration, moments that’ll make all the pressure cookers go “pchitt”!

Let’s have some FUN!

A unique beer? Just like us!

La Brass’Potes, a craft brewery in Bruyères, has created three special “Tambouille” beers. Check out the Chouille Blanche, Blonde, and Rouge—available to drink here or to go.

So%A0? Who’s going to give our new white beer brewed with Timut berries a try%E0?

Artistic Direction of the Tambouille Festival

Compagnie des Joli(e)s M%F4mes

FRI, Aug. 7%A0: BRUYÈRES

Stade Noël Tijou

– 4:00 PM: Bonus Nature: “Awakening of the Senses” Outing

A fun, sensory walk—sign up at the Tourist Office

Departure from the Tourist Office

– 7:00 PM: Lone Coverer Blues / Folk

A guitar-driven journey through American folk and blues, with a detour into French chanson.

– 8:45 p.m.: Old Boys In Town Ska

Somewhere between traditional ska and reggae, they drag their Doc Martens from the industrial wastelands of Lorraine to the working-class suburbs here and elsewhere… Step into this black-and-white saga…

– 10:00 PM: Fire Show

It’s going to set your eyes and hearts ablaze! Fire, acrobatics, dance, and… all at once!

For all ages, ages 2 and up, 40 min

– 10:30 p.m.: Gomar Rap and Singing

A sharp flow, meaningful lyrics, and a voice that comes from deep within…

Partners: Municipality of Bruyères and Bruyères Judo Club Association

PRACTICAL INFORMATION

? Food and drinks available on-site every evening starting at 7:00 PM

? ALTERNATE VENUE IN CASE OF RAIN

In case of rain, performances will be moved indoors or under a tent. Capacity will be limited in that case, so don’t wait too long. The concerts, even in the rain, can accommodate large crowds!

? Getting to the Festival: www.tambouillefestival.fr/plan

L’événement Tambouille festival Bruyères a été mis à jour le 2026-07-24 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES