Tambouille festival Rue de la Mairie Laveline-devant-Bruyères

Informations pratiques

Laveline-devant-Bruyères

Tambouille festival

Rue de la Mairie Mairie Laveline-devant-Bruyères Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 18:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Le plus grand des petits festivals !

Il y a Tambouille. Et il y a Tambouille. La nôtre sera résolument éclectique, simple et festive.

Nous ne ferons aucune place aux soucis du quotidien, aucun espace aux tracas du boulot, aucun jour à ce qui ronge la tête, non ! Nous laisserons éclore un doux vent de tranquillité, une fête sans chichi, des moments qui feront pchitt à toutes les cocotte-minutes !

On refait la CHOUILLE !

Une bière unique… comme nous !

La Brass’Potes, brasserie artisanale de Bruyères a inventé 3 bières spéciales Tambouille. Retrouvez la Chouille Blanche, Blonde et Rouge, sur place ou à emporter.

Alors ? Qui se laissera tenter par notre nouveau brassin de blanche à la baie de timut ?

Direction Artistique du Tambouille Festival

Compagnie des Joli(e)s Mômes

VEN 31.07 : LAVELINE-DVT-BRUYÈRES

Parc devant la mairie

– 16h Bonus Nature : Les Défis du Patrimoine

Sur réservation à l’Office de Tourisme, payant Énigmes, culture et nature mairie.

– Place aux jeunes, 18h30 : Les Vieux, par Roule ma Troupe

Troupe ado, encadrée par les Joli(e)s Mômes, qui se déplace en vélo. Comédie tendre et poétique sur le bel âge.

Tout public, dès 5 ans, 40 min

– 19h : Tut’et fanfare latino-funky

Ils vont vous jouer ce jazz qui se dandine du bassin. Avec des compositions originales, mais aussi du Gainsbourg, du Nougaro…

Toujours dans une ambiance groovy.

– Place aux jeunes, 19h30 et 21h : Spectacle en balade

Par les ados de la Cie des Jolie)s Mômes

En mode Murder Party : suivez les comédiens et résolvez l’enquête !

Tout public, dès 5 ans, 40 min

– 21h30 : Piou Piou Cie En Débordement CLOWN

Piou-Piou c’est aussi l’histoire du grand rêve d’un clown et de son œuf préféré, de s ‘envoler tout là haut, là haut !

Tout public, dès 6 ans, 40 min

– 21h30 : Les P’tits fils de Jeanine Chanson festive et cuivrée

Un peu effrontés et légèrement indisciplinés, les P’tits Fils de Jeanine n’ont qu’une prétention… faire de ce concert une grande fête.

Partenaires : Commune de Laveline-devant- Bruyères et Association 3 Villages pour une École

INFOS PRATIQUES

• Restauration & Buvette sur site chaque soir dès 19h

• REPLI EN CAS DE PLUIE

En cas de pluie, les spectacles sont repliés en salle ou sous chapiteau. La jauge est alors limitée, ne tardez pas. Les concerts, même en cas de pluie, peuvent accueillir en nombre !

• Venir au Festival www.tambouillefestival.fr/planTout public

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Rue de la Mairie Mairie Laveline-devant-Bruyères 88600 Vosges Grand Est +33 3 72 54 04 04

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English :

The biggest of the small festivals!

There’s Tambouille. And then there’s Tambouille. Ours will be resolutely eclectic, simple, and festive.

We won’t make any room for everyday worries, no space for work stress, no time for what’s gnawing at your mind—no way! We’ll let a gentle breeze of tranquility blow through, a no-fuss celebration, moments that’ll make all the pressure cookers go “pchitt”!

Let’s do the CHOUILLE all over again!

A unique beer? Just like us!

La Brass’Potes, a craft brewery in Bruyères, has created three special “Tambouille” beers. Check out the Chouille Blanche, Blonde, and Rouge—available to drink here or to go.

So%A0? Who’s going to give our new white beer brewed with Timut berries a try%E0?

Artistic Direction of the Tambouille Festival

Compagnie des Joli(e)s M%F4mes

FRI, JULY 31: LAVELINE-DVT-BRUY%C8RES

Park in front of City Hall

– 4:00 PM: Bonus Nature: Heritage Challenges

Reservations required at the Tourist Office; fee applies. Riddles, culture, and nature—Town Hall.

– Time for the Youth, 6:30 PM: *Les Vieux*, by Roule ma Troupe

A teen troupe, mentored by the Joli(e)s M%F4mes, who travel by bike. A tender and poetic comedy about growing old.

For all ages, ages 5 and up, 40 min

– 7:00 PM: Tut?et Latin-funky brass band

They’ll play jazz that’ll get your hips swaying. Featuring original compositions, as well as songs by Gainsbourg, Nougaro…

Always with a groovy vibe.

– Time for the kids, 7:30 PM and 9:00 PM: Walking Theater Performance

By the teens of the Cie des Jolie)s M%F4mes

In “Murder Party” style: follow the actors and solve the mystery!

For all ages, ages 5 and up, 40 min

– 9:30 PM: Piou Piou Cie En Débordement CLOWN

Piou-Piou is also the story of a clown’s big dream—and that of his favorite egg—to fly high, high up in the sky!

For all ages, ages 6 and up, 40 min

– 9:30 p.m.: Les Petits Fils de Jeanine Festive, brass-infused songs

A little cheeky and slightly unruly, Les P’tits Fils de Jeanine have only one goal: to turn this concert into a huge celebration.

Partners: Municipality of Laveline-devant-Bruyères and Association 3 Villages pour une École

PRACTICAL INFORMATION

? Food and drinks available on site every evening starting at 7:00 PM

? ALTERNATIVE VENUE IN CASE OF RAIN

In case of rain, performances will be moved indoors or under a tent. Capacity will be limited, so don’t wait too long. The concerts, even in the rain, can accommodate large crowds!

? Getting to the Festival: www.tambouillefestival.fr/plan

L’événement Tambouille festival Laveline-devant-Bruyères a été mis à jour le 2026-07-24 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES