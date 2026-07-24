Tambouille festival stade de Foot Lépanges-sur-Vologne

Informations pratiques

Lépanges-sur-Vologne

Tambouille festival

stade de Foot rue du stade Lépanges-sur-Vologne Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Le plus grand des petits festivals !

Il y a Tambouille. Et il y a Tambouille. La nôtre sera résolument éclectique, simple et festive.

Nous ne ferons aucune place aux soucis du quotidien, aucun espace aux tracas du boulot, aucun jour à ce qui ronge la tête, non ! Nous laisserons éclore un doux vent de tranquillité, une fête sans chichi, des moments qui feront pchitt à toutes les cocotte-minutes !

On refait la CHOUILLE !

Une bière unique… comme nous !

La Brass’Potes, brasserie artisanale de Bruyères a inventé 3 bières spéciales Tambouille. Retrouvez la Chouille Blanche, Blonde et Rouge, sur place ou à emporter.

Alors ? Qui se laissera tenter par notre nouveau brassin de blanche à la baie de timut ?

Direction Artistique du Tambouille Festival

Compagnie des Joli(e)s Mômes

SAM 1.08 : LÉPANGES-SUR-VOLOGNE

Stade de foot

(repli en cas de pluie : cour de l’école)

-16h Bonus Nature : Chasse au trésor

Sur réservation à l’Office de Tourisme, payant Pour toute la famille

Départ mairie

– 19h : Hi Folks chanson cool

Trio de chansons populaires remaniées à la sauce… folk chill au début ! Et carrément festive à la fin !

– 19h30 et 21h : Spectacle en balade

Par les ados de la Cie des Jolie)s Mômes

En mode Murder Party : suivez les comédiens et résolvez l’enquête !

Tout public, dès 5 ans, 40 min

– 20h30 : Cabaret Impro le GICLE

Sous vos yeux, vous allez voir une équipe de comédiens improvisateurs, prêts à tout. Quoi tout ? Oui tout, puisqu’ils vont tout créer en direct. Un spectacle ultra-participatif, jouissif presque !

Tout public, dès 9 ans, 60min

– 21h30 : Punches Pop Rock

On peut va pas y aller par quatre chemins, ce pop rock là est survitaminé !

Aussi mélodiques qu’explosives, leurs compositions ne laisseront personne assis sur le banc !

– 22h30 : Feu d’artifice

Partenaires : Commune de Lépanges-sur-Vologne et Association Le Fa.la.dey

INFOS PRATIQUES

• Restauration & Buvette sur site chaque soir dès 19h

• REPLI EN CAS DE PLUIE

En cas de pluie, les spectacles sont repliés en salle ou sous chapiteau. La jauge est alors limitée, ne tardez pas. Les concerts, même en cas de pluie, peuvent accueillir en nombre !

• Venir au Festival www.tambouillefestival.fr/planTout public

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stade de Foot rue du stade Lépanges-sur-Vologne 88600 Vosges Grand Est +33 3 72 54 04 04

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English :

The biggest of the small festivals!

There’s Tambouille. And then there’s Tambouille. Ours will be resolutely eclectic, simple, and festive.

We won’t make any room for everyday worries, no space for work-related stress, no time for what’s gnawing at your mind—no way! We’ll let a gentle breeze of tranquility blow through, a no-fuss celebration, moments that’ll make all the pressure cookers go “pchitt”!

Let’s do the CHOUILLE all over again!

A unique beer? Just like us!

La Brass’Potes, a craft brewery in Bruyères, has created three special “Tambouille” beers. Check out the Chouille Blanche, Blonde, and Rouge—available to drink here or to go.

So%A0? Who’s going to give our new white beer brewed with Timut berries a try%E0?

Artistic Direction of the Tambouille Festival

Compagnie des Joli(e)s M%F4mes

SAT, Aug. 1: L%C9PANGES-SUR-VOLOGNE

Soccer stadium

(alternate location in case of rain: schoolyard)

– 4:00 PM Bonus Nature: Treasure Hunt

Reservations required at the Tourist Office; fee applies. For the whole family

Starts at City Hall

– 7:00 PM: Hi Folks chill music

A trio performing reimagined popular songs with a… chill folk vibe to start! And downright festive by the end!

– 7:30 PM and 9:00 PM: Walking Theater Performance

By the teens of the Cie des Jolie)s M%F4mes

In “Murder Party” style: follow the actors and solve the mystery!

For all ages, ages 5 and up, 40 min

– 8:30 PM: Improv Cabaret Le GICLE

Right before your eyes, you’ll see a team of improvisational comedians ready for anything. What do you mean, “anything”? Yes, anything—because they’ll create it all live on the spot. An ultra-interactive show—almost exhilarating!

For all ages, ages 9 and up, 60 min

– 9:30 PM: Punches? Pop Rock

Let’s not beat around the bush—this pop rock is high-energy!

As melodic as they are explosive, their songs will have everyone on their feet!

– 10:30 PM: Fireworks

Partners: Town of Lépanges-sur-Vologne and Le Fa.la.dey Association

PRACTICAL INFORMATION

? Food and drinks available on-site every evening starting at 7:00 PM

? IN CASE OF RAIN

In case of rain, performances will be moved indoors or under a tent. Capacity will be limited in that case, so don’t wait too long. The concerts, even in the rain, can accommodate large crowds!

? Getting to the Festival: www.tambouillefestival.fr/plan

L’événement Tambouille festival Lépanges-sur-Vologne a été mis à jour le 2026-07-24 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES