LAUFEY – ADIDAS ARENA Paris

LAUFEY Début : 2026-03-02 à 20:00. Tarif : – euros.

AEG PRESENTS FRANCE PRESENTE : LAUFEYL-R-21-2451/L-R-21-2452Achat limité à 6 billets par commande.Pour chaque billet vendu lors de sa tournée 2025, Laufey reversera 1€ à la Fondation Laufey, afin de soutenir des programmes orchestraux pour les jeunes, des organisations et des initiatives d’éducation musicale. Nouvelle icône jazz-pop intergénérationnelle, Laufey s’apprête à enchanter le public français avec son A Matter Of Time Tour. Rendez-vous le 2 mars 2026 à l’adidas arena pour sa plus grande scène parisienne à ce jour.Laufey a captivé toute une génération avec de virtuoses chansons d’amour et de découverte de soi, et ce, dans une pop infusée de jazz et de classique qui lui est propre. Après être devenue la plus jeune artiste détenant un GRAMMY pour le Meilleur Album Vocal Pop Traditionnel (pour “Bewitched”), la compositrice et chanteuse sino-islandaise, productrice et multi-instrumentiste se sent plus libre que jamais de “laisser mon cœur errer”. Pour son troisième album, “A Matter of Time”, Laufey fait équipe avec ses collègues producteurs Spencer Stewart et Aaron Dessner pour dépasser les attentes qu’elle s’était elle-même fixées, offrant une musique transcendante et une écriture honnête qui va droit au cœur. C’est le point culminant d’un parcours incroyable, qui a commencé avec son jeu de violoncelle avec l’Iceland Symphony à l’adolescence avant d’écrire son premier single classé tout en étudiant au Berklee College of Music. Les nombreux projets de Laufey ont depuis accumulé plus de 4,25 milliards de streams, une remarquable audience sur les réseaux sociaux de plus de 23 millions d’abonnés, le meilleur lancement pour un album de jazz de l’histoire de Spotify, un album dans le Top 20 de Billboard, une pile de plaques de platine, être listée dans Forbes 30 Under 30, et, en 2025, être nommée l’une des Femmes de l’année par le TIME. Elle a également joué à guichets fermés au Hollywood Bowl, au Radio City Music Hall et au Royal Albert Hall de Londres; accompagnée par le LA Phil, l’Orchestre symphonique national et l’Orchestre philharmonique de Chine; a partagé la scène avec des artistes comme Jon Batiste et Raye; et a collaboré avec des artistes allant de Beabadoobee à Norah Jones.

ADIDAS ARENA BOULEVARD NEY 75018 Paris 75