TANGO, UN SOIR À BUENOS AIRES (FESTIVAL DE TOULOUSE) AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES Toulouse
TANGO, UN SOIR À BUENOS AIRES (FESTIVAL DE TOULOUSE) AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES Toulouse vendredi 10 juillet 2026.
Toulouse
TANGO, UN SOIR À BUENOS AIRES (FESTIVAL DE TOULOUSE)
AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:00:00
fin : 2026-07-10 22:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Pascal Contet et l’Orchestre de Chambre de Toulouse à l’Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines
Inattendu et original, Tango, un soir à Buenos Aires, vous emmène des routes ensoleillées d’Argentine jusqu’au cœur des battements de Buenos Aires, ville en mouvement perpétuel.
On se laisse embarquer, comme dans un rêve, par les musiques de Piazzolla, Bardi, Arolas, Pueyo et Gardel, portées par l’accordéon voyageur du flamboyant virtuose Pascal Contet (Victoires de la Musique jazz et classique).
Avec Pascal Contet (accordéon) et l’Orchestre de Chambre de Toulouse. .
AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Pascal Contet and the Toulouse Chamber Orchestra at the Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines
L’événement TANGO, UN SOIR À BUENOS AIRES (FESTIVAL DE TOULOUSE) Toulouse a été mis à jour le 2026-04-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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