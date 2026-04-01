Tantra yoga Salle du Patronage Hasparren
Tantra yoga Salle du Patronage Hasparren dimanche 12 avril 2026.
Hasparren
Tantra yoga
Salle du Patronage Quartier Urcuray Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 09:15:00
fin : 2026-04-12 12:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Béatrice et Edouard vous proposent un temps de connexion à soi avec tantra yoga et inspiration amérindienne.
Un temps d’échange viendra clôturer la matinée.
Sur réservation. .
Salle du Patronage Quartier Urcuray Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 11 63 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tantra yoga
L’événement Tantra yoga Hasparren a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Hasparren (Pyrénées-Atlantiques)
- Visite guidée de la chapelle du Sacré Coeur Hasparren 9 avril 2026
- Marché aux produits fermiers Hasparren 11 avril 2026
- Vide grenier et marché des créateurs Hasparren 12 avril 2026
- Rassemblement de véhicules anciens et youngtimers Hasparren 12 avril 2026
- Initiation à la pelote basque expérience et découverte de 2 disciplines. Hasparren 15 avril 2026