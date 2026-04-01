Tantra yoga Salle du Patronage Hasparren

Hasparren

Tantra yoga

Salle du Patronage Quartier Urcuray Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:15:00

fin : 2026-04-12 12:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Béatrice et Edouard vous proposent un temps de connexion à soi avec tantra yoga et inspiration amérindienne.

Un temps d’échange viendra clôturer la matinée.

Sur réservation. .

Salle du Patronage Quartier Urcuray Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 11 63 01

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English : Tantra yoga

L’événement Tantra yoga Hasparren a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de Tourisme Pays Basque