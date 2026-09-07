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Tapis de lecture, Bibliothèque d’Aubignan, Aubignan

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque d'Aubignan · Aubignan

Tapis de lecture, Bibliothèque d’Aubignan, Aubignan

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque d'Aubignan
Adresse
103 avenue de l'Abbé Arnaud, 84810 Aubignan
Ville
84810 Aubignan
Département
Vaucluse
Tarif
limité à 10 enfants - public : 2-5 ans

Tapis de lecture Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque d’Aubignan Vaucluse

limité à 10 enfants – public : 2-5 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T10:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T10:30:00+02:00

Un moment de lecture spécialement dédié aux tout-petits de 2 à 5 ans

Bibliothèque d’Aubignan 103 avenue de l’Abbé Arnaud, 84810 Aubignan Aubignan 84810 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.90.62.71.01 http://bibliotheques.lacove.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04.90.62.71.01 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@aubignan.fr »}]
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