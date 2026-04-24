Tarascon/Course Camarguaises Taureaux Piscine/Club Taurin Lou Pétassa Avenue Roger Salengro Tarascon

Tarascon

Tarascon/Course Camarguaises Taureaux Piscine/Club Taurin Lou Pétassa

Dimanche 10 mai 2026.

Dimanche 14 juin 2026.

Mardi 14 juillet 2026.

Samedi 1er août 2026.

Samedi 29 août 2026. Avenue Roger Salengro Arènes municipales Jo Durand Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10 2026-06-14 2026-07-14 2026-08-01 2026-08-29

Organisées par le Club Taurin Lou Petassa les courses camarguaises de Ligue, à l’Avenir et les Taureaux Piscine se dérouleront dans les arènes municipales Jo Durand !

Oyé oyé ! Dimanche 10 mai pour notre seconde course de la saison? à l’occasion des 20 ans de la manade mogador, côté taureaux Berlioz, Libeloio, Adour, Tibanito, Chicuelo qui a fait ses débuts dans les arènes de Tarascon, ou encore Jojo qui fera sa despedida et la vache cocardiere d’or 2025 Rumba ! Côté razeteurs Chebaiki Hedi, Chevalier Remy, Djabelkir Yanice, Lopez Florian, Cadenas Amaury, Ameraoui Loic !

Les Manades Bon, Cavallini, les 20 ans de la Manade Mogador, Lautier, Saumade, Didelot, du Rhône, des Chanoines et de Saint Antoine offriront leurs célèbres taureaux ! Avec la participation des razeteurs invités Hedy Chebaiki, Yanice Djabelkir, Florian Lopez, Amaury Cadenas, Loïc Améraoui, Rémy Chavalier, Fayssal Allam, Thomas Andrieu et Steven Andrieu ! Taureaux Piscine entrée générale 5 euros ! .

Avenue Roger Salengro Arènes municipales Jo Durand Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 03 52

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English :

Organized by Club Taurin Lou Petassa, the Camargue League races, Avenir and Taureaux Piscine will take place in the municipal arena Jo Durand!

L’événement Tarascon/Course Camarguaises Taureaux Piscine/Club Taurin Lou Pétassa Tarascon a été mis à jour le 2026-04-24 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)