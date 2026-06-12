Tarot d’été rue des Sentes Saint-Quay-Portrieux

Saint-Quay-Portrieux

Tarot d’été

rue des Sentes Au Pôle Associatif Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Les lundis et vendredis en juillet et août.

Au Pôle Associatif, rue des Sentes.

De 13h30 à 18h (se présenter 10 mn avant). Collation servie à 16h. 2€ par séance pour les non-adhérents.

Organisé par Jeux et Loisirs Quinocéens 06 83 09 07 08

(M. Lenoir). .

rue des Sentes Au Pôle Associatif Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 83 09 07 08

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English :

L’événement Tarot d’été Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-08 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme