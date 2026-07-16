TATRÏZ, Théâtre LE POCHE, Genève

Informations pratiques

TATRÏZ 21 janvier – 7 février 2027 Théâtre LE POCHE

De CHF 10.- à CHF 28.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-21T19:00:00+01:00 – 2027-01-21T20:15:00+01:00

Fin : 2027-02-07T18:00:00+01:00 – 2027-02-07T19:15:00+01:00

Elle a un passeport, un statut, une liberté de mouvement. Lui ne peut pas sortir des territoires palestiniens où il est né. Elle et il s’aiment, et leur histoire s’inscrit dans une réalité géopolitique qui, inéluctablement, l’influence. Sur scène, différents fils se déroulent : celui de leur vie bien sûr, faite d’allers-retours, de checkpoints et de SMS fébriles, mais aussi celui de l’autrice du spectacle, qui dévoile sous nos yeux son intimité, dans une vertigineuse mise en abîme de son geste d’écriture. Apparaît alors l’énigmatique personnage de la grand-mère, entre représentante de la mémoire collective et confidente malicieuse.

Après Chaos (2021) et Cœurs battants (2022), Valentine Sergo présente Tatrïz, troisième et dernier volet de son triptyque Cyclone. Se situant à la croisée du personnel et du politique, elle puise dans sa propre expérience et dans ses nombreux voyages en Palestine pour dire celles et ceux qui y vivent. Parce que passer par son propre vécu est apparu comme la façon la plus honnête de raconter cet endroit du monde, loin des clichés et des idées préconçues. Phrase après phrase, une question remonte finalement à la surface : Comment un contexte géopolitique modèle-t-il les relations affectives et amoureuses, non seulement dans l’instant présent mais également sur plusieurs générations ?

Théâtre LE POCHE Rue Marcelle De Kenzac 7 Genève 1204 Cité Genève 41223103759 https://www.lepoche.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://lepoche.ch/spectacle/tatriz »}] https://www.geneve.ch/theatre-poche

AMOURS IMPOSSIBLES

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