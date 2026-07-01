UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Alleins

Taureau piscine & Bodega chemin du Vallon de Gipan Alleins

samedi 18 juillet 2026 · chemin du Vallon de Gipan · Alleins

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
chemin du Vallon de Gipan
Adresse
Arènes d'Alleins
Ville
13980 Alleins
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
5 5 5

Alleins

Taureau piscine & Bodega

Samedi 18 juillet 2026 à partir de 17h30. chemin du Vallon de Gipan Arènes d’Alleins Alleins Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 17:30:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

C’est l’été au Club taurin ! C’est la saison des Taureau piscines et des soirées bodega pour faire la fête toute la soirée !
En fin d’après-midi, rendez-vous pour un taureau piscine des jeux dans les arènes, ouverts à ceux qui souhaitent se mesurer aux vachettes !
La soirée se poursuivra avec une bodega, animée par DJ et accompagnée d’un service de buvette et restauration.   .

chemin du Vallon de Gipan Arènes d’Alleins Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur   ctprlebastidon@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

It’s summer time ! It’s time for bull games and bodega evenings !

L’événement Taureau piscine & Bodega Alleins a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme du Massif des Costes

À voir aussi à Alleins (Bouches-du-Rhône)