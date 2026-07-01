Taureau piscine & Bodega chemin du Vallon de Gipan Alleins
samedi 18 juillet 2026 · chemin du Vallon de Gipan · Alleins
Informations pratiques
Alleins
Taureau piscine & Bodega
Samedi 18 juillet 2026 à partir de 17h30. chemin du Vallon de Gipan Arènes d’Alleins Alleins Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 17:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
C’est l’été au Club taurin ! C’est la saison des Taureau piscines et des soirées bodega pour faire la fête toute la soirée !
En fin d’après-midi, rendez-vous pour un taureau piscine des jeux dans les arènes, ouverts à ceux qui souhaitent se mesurer aux vachettes !
La soirée se poursuivra avec une bodega, animée par DJ et accompagnée d’un service de buvette et restauration. .
chemin du Vallon de Gipan Arènes d’Alleins Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ctprlebastidon@gmail.com
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English :
It’s summer time ! It’s time for bull games and bodega evenings !
L’événement Taureau piscine & Bodega Alleins a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme du Massif des Costes
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