TAVÎ – Kurdish Rock Psychedelic, 61 Rue Saint-Jean, 31130 Balma, France, Balma

TAVÎ – Kurdish Rock Psychedelic
Samedi 7 mars, 18h00
61 Rue Saint-Jean, 31130 Balma, France

Payant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T18:00:00+01:00 – 2026-03-07T23:59:00+01:00

Fin : 2026-03-07T18:00:00+01:00 – 2026-03-07T23:59:00+01:00

La 12ᵉ édition de Ciné-Palestine Toulouse s’ouvre en musique !

Rejoignez-nous sous le chapiteau de l’Agit à la Grainerie pour une soirée d’ouverture festive et conviviale.

Samedi 7 mars 2026

Accueil du public à partir de 18h

Début de la soirée à 18h30

Lieu

Sous le chapiteau de l’Agit – La Grainerie

61 rue Saint-Jean, 31130 Balma

Métro Balma Gramont – Ligne A

Restauration, souk artisanal et élans de solidarité : célébrons ensemble la culture palestinienne.

Pas de paiement par carte bancaire

Un groupe d’amis passionnés d’art, basé à Lyon, qui se dédie à la sensibilisation de la cause palestinienne. Face à la situation en Palestine, ils ont choisi d’agir en mettant à profit leurs talents etleurs ressources pour éveiller les consciences. C’est ainsi qu’est né leur projet « Palestine sur Scène », une initiative culturelle qui marie poésie et musique.

Le groupe propose des lectures de poèmes en arabe et en français, accompagnées de performances musicales riches et variées, mettant en avant des instruments traditionnels tels que l’oud, le dafet le ney, ainsi que des chants. Leur démarche repose sur un amour profond pour cette cause, ainsi qu’un désir ardent de partager l’histoire et la culture palestinienne.

L’objectif principal du groupe est d’informer et de sensibiliser le public sur la situation en Palestine, tout en célébrant la beauté de sa culture. Cette initiative contribue à faire entendre la voix de la Palestine à travers l’art.

TAVÎ vous présente un répertoire original mêlant avec de chansons kurdes qaçax (interdites). TAVÎ vous emmène sur une route où la jeunesse se dresse contre les traditions et le colonialisme. Au cœur de la culture du Kurdistan, là où s’entrelacent Mem û Zîn, le groupe vous offre un paysage musical vibrant, des chants Dengbêj aux hymnes de résistance, en passant par les chants des travailleur·se·s et les chansons d’amour.

Style : Trad, Bass music, techno percussive

ShaHzen(xxx) est une DJ attentive aux rythmes qui mettent en mouvement. Ses sets laissent une large place aux percussions et à la répétition, ouvrant la voie à une transe collective sur le dancefloor.

Nourrie par des héritages maghrébins et occitans, elle mêle références traditionnelles et esthétiques électroniques club, naviguant entre bass music, techno percussive, hard groove et baile funk.

Militante, son approche s’inscrit dans une réflexion sur les identités hybrides et le décloisonnement des styles. Chaque set devient un espace de fête ouvert, inclusif et politique, où chacun.e peut danser et s’exprimer librement.

Réservations : https://www.helloasso.com/associations/compagnie-ici-la-bas-et-ailleurs/evenements/concert-d-ouverture-de-cine-palestine-2026

61 Rue Saint-Jean, 31130 Balma, France
Balma 31130 Vidailhan Haute-Garonne Occitanie

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie