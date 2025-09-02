Tchernobyl Théâtre Le Grenier de Bougival Bougival

Bougival

Tchernobyl

Théâtre Le Grenier de Bougival 7 Rue du Général Leclerc Bougival Yvelines

Tarif : 9.5 – 9.5 – 9.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:45:00

fin : 2026-05-30 21:55:00

Date(s) :

2026-05-30

La catastrophe de Tchernobyl survenue en 1986 à travers une série de portraits des habitants de Prypiat, village voisin de la centrale.

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Théâtre Le Grenier de Bougival 7 Rue du Général Leclerc Bougival 78380 Yvelines Île-de-France +33 1 39 69 03 03

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English :

The Chernobyl disaster in 1986 through a series of portraits of the inhabitants of Prypiat, a village near the power plant.

L’événement Tchernobyl Bougival a été mis à jour le 2025-09-02 par Conseil Départemental des Yvelines