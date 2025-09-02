Tchernobyl Théâtre Le Grenier de Bougival Bougival
Tchernobyl Théâtre Le Grenier de Bougival Bougival samedi 30 mai 2026.
Bougival
Tchernobyl
Théâtre Le Grenier de Bougival 7 Rue du Général Leclerc Bougival Yvelines
Tarif : 9.5 – 9.5 – 9.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:45:00
fin : 2026-05-30 21:55:00
Date(s) :
2026-05-30
La catastrophe de Tchernobyl survenue en 1986 à travers une série de portraits des habitants de Prypiat, village voisin de la centrale.
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Théâtre Le Grenier de Bougival 7 Rue du Général Leclerc Bougival 78380 Yvelines Île-de-France +33 1 39 69 03 03
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English :
The Chernobyl disaster in 1986 through a series of portraits of the inhabitants of Prypiat, a village near the power plant.
L’événement Tchernobyl Bougival a été mis à jour le 2025-09-02 par Conseil Départemental des Yvelines