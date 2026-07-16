TCL – Centre de maintenance Tramway de Saint-Priest : dans les coulisses des lignes de tramways, Centre de maintenance tramway de Saint-Priest, Saint-Priest

Informations pratiques

TCL – Centre de maintenance Tramway de Saint-Priest : dans les coulisses des lignes de tramways 19 et 20 septembre Centre de maintenance tramway de Saint-Priest Métropole de Lyon

Limité à 15 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le Centre de Maintenance Tramway de Saint-Priest accueille les rames des lignes T1, T2, T5, ainsi que celles de la ligne T6, prolongée jusqu’à La Doua – Gaston Berger depuis le 14 février 2026.

Ce site stratégique permet d’assurer chaque jour la fiabilité, la sécurité et la disponibilité du matériel roulant tramway. La visite offrira une immersion dans l’environnement de travail des 270 conducteurs, des 26 agents de maintenance, de leur encadrement, ainsi que du Poste de Commandement, depuis lequel sont supervisées et régulées au quotidien les lignes exploitées.

Les visiteurs pourront ainsi découvrir les métiers, les équipements et les savoir-faire indispensables à l’exploitation du réseau tramway, tout en comprenant les enjeux liés au développement et à l’adaptation continue du réseau TCL.

Informations complémentaires :

Horaires des visites : 10h00, 10h45, 11h30, 14h00, 14h45, 15h30 et 16h15. Fin de la dernière visite à 17h15

Durée moyenne d’une visite : 1h

Inscription gratuite en ligne obligatoire à partir du lundi 31 août, dans la limite des places disponibles

Pièce d’identité exigée à l’entrée

Port de chaussures plates et fermées obligatoires.

Les enfants sont sous la responsabilité des parents à qui ils devront tenir la main en raison des risques inhérents à la visite d’un atelier : présence de véhicules en mouvement, d’outillage, risque de chute…

Pour des raisons d’organisation, toute personne arrivant en retard ne pourra participer à la visite. Nous vous remercions de votre compréhension.

Centre de maintenance tramway de Saint-Priest Cours du Professeur Jean Bernard, 69800 Saint-Priest Saint-Priest 69800 Village Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/ »}] Station Porte des Alpes (T2)

Le Centre de Maintenance Tramway de Saint-Priest accueille les rames des lignes T1, T2, T5, ainsi que celles de la ligne T6, prolongée jusqu’à La Doua – Gaston Berger depuis le 14 février 2026.

©Eric Soudan / Alpaca Productions pour SYTRAL Mobilités