Tea Time Talks in Rosko Médiathèque/Bibliothèque Roscoff

Roscoff

Tea Time Talks in Rosko

Médiathèque/Bibliothèque 2 rue Célestin Seite Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

Avec le retour des beaux jours, et des liaisons de la Brittany Ferries, pourquoi ne pas nous retrouver à la médiathèque pour parler anglais entre amis ?

Ouvert à tous les niveaux

Thème de conversation défini ensemble d’un mois sur l’autre.

Possibilité de travailler la grammaire sur la dernière demi-heure.

Thé et café disponibles sur place.

Bonne humeur garantie !

(S’inscrire auprès de la bibliothèque) .

Médiathèque/Bibliothèque 2 rue Célestin Seite Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 2 98 24 43 25

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English :

L’événement Tea Time Talks in Rosko Roscoff a été mis à jour le 2026-06-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX