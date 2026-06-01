Tea Time Talks in Rosko Médiathèque/Bibliothèque Roscoff
Tea Time Talks in Rosko Médiathèque/Bibliothèque Roscoff mardi 30 juin 2026.
Roscoff
Tea Time Talks in Rosko
Médiathèque/Bibliothèque 2 rue Célestin Seite Roscoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30
Avec le retour des beaux jours, et des liaisons de la Brittany Ferries, pourquoi ne pas nous retrouver à la médiathèque pour parler anglais entre amis ?
Ouvert à tous les niveaux
Thème de conversation défini ensemble d’un mois sur l’autre.
Possibilité de travailler la grammaire sur la dernière demi-heure.
Thé et café disponibles sur place.
Bonne humeur garantie !
(S’inscrire auprès de la bibliothèque) .
Médiathèque/Bibliothèque 2 rue Célestin Seite Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 2 98 24 43 25
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English :
L’événement Tea Time Talks in Rosko Roscoff a été mis à jour le 2026-06-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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