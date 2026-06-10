Roscoff

Roskobus, Navettes gratuites pendant la période estivale.

Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-06

Navettes gratuites vers le centre-ville de Roscoff.

En continu de 9h30 à 20h30, avec une rotation toutes les 15 à 30 min.

Bientôt Horaires disponibles à l’office de tourisme et à la mairie. .

Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 2 98 24 43 00

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English :

L’événement Roskobus, Navettes gratuites pendant la période estivale. Roscoff a été mis à jour le 2026-06-10 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX