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Roskobus, Navettes gratuites pendant la période estivale. Roscoff

Roskobus, Navettes gratuites pendant la période estivale. Roscoff lundi 6 juillet 2026.

Ville : 29680 Roscoff

Département : Finistère

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Tarif :

Roscoff

Roskobus, Navettes gratuites pendant la période estivale.

Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-07-06

Navettes gratuites vers le centre-ville de Roscoff.
En continu de 9h30 à 20h30, avec une rotation toutes les 15 à 30 min.

Bientôt Horaires disponibles à l’office de tourisme et à la mairie.   .

Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 2 98 24 43 00 

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English :

L’événement Roskobus, Navettes gratuites pendant la période estivale. Roscoff a été mis à jour le 2026-06-10 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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