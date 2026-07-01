TECHNOBRASS et FREDIFR3D en concert au Château Arago Rue Jean d’Aunette Fauguerolles

Informations pratiques

Fauguerolles

TECHNOBRASS et FREDIFR3D en concert au Château Arago

Rue Jean d’Aunette Château Arago Fauguerolles Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 19:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

TECHNOBRASS et FREDIFR3D en concert au Château Arago

E H O R S est un septet hors du commun venu tout droit de Rio de Janeiro qui mélange la chaleur des cuivres à la puissance des beats répétitifs.

Avec ses compositions originales, hypnotiques et contagieuses, TECHNOBRASS réveille nos instincts primitifs et nous conduit inexorablement vers un culte aussi exaltant qu’insoupçonné.

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+ F E I R D (dj set Tropicalactic Bass Music Wombo Orchestra)

Restauration sur place.

– Billetterie en ligne ou à l’Office de Tourisme de Marmande et Tonneins. .

Rue Jean d’Aunette Château Arago Fauguerolles 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44

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English : TECHNOBRASS et FREDIFR3D en concert au Château Arago

TECHNOBRASS and FREDIFR3D in concert at Château Arago

L’événement TECHNOBRASS et FREDIFR3D en concert au Château Arago Fauguerolles a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Val de Garonne