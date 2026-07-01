TECHNOBRASS et FREDIFR3D en concert au Château Arago Rue Jean d’Aunette Fauguerolles
mardi 21 juillet 2026 · Rue Jean d'Aunette · Fauguerolles
Informations pratiques
Fauguerolles
TECHNOBRASS et FREDIFR3D en concert au Château Arago
Rue Jean d’Aunette Château Arago Fauguerolles Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 19:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
TECHNOBRASS et FREDIFR3D en concert au Château Arago
E H O R S est un septet hors du commun venu tout droit de Rio de Janeiro qui mélange la chaleur des cuivres à la puissance des beats répétitifs.
Avec ses compositions originales, hypnotiques et contagieuses, TECHNOBRASS réveille nos instincts primitifs et nous conduit inexorablement vers un culte aussi exaltant qu’insoupçonné.
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+ F E I R D (dj set Tropicalactic Bass Music Wombo Orchestra)
Restauration sur place.
– Billetterie en ligne ou à l’Office de Tourisme de Marmande et Tonneins. .
Rue Jean d’Aunette Château Arago Fauguerolles 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44
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English : TECHNOBRASS et FREDIFR3D en concert au Château Arago
TECHNOBRASS and FREDIFR3D in concert at Château Arago
L’événement TECHNOBRASS et FREDIFR3D en concert au Château Arago Fauguerolles a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Val de Garonne
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