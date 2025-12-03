Telenovela SUPERSONIC Paris

TELENOVA (22h30)

(Dream pop – Melbourne, AUS)

Ancré par le single phare THE DEEP, une déclaration d’intention cinématographique et entraînante, THE WARNING élargit l’univers de Telenova pour le rendre plus urgent et exposé que jamais. Après leur album Time Is A Flower (2025), classé n° 2 en Australie, ce nouvel opus confirme l’évolution du trio.

Avec plusieurs tournées nationales, des participations à de grands festivals en Australie et en Europe, et des premières parties pour forgirl in red, St. Vincent et Ruel, Telenova est devenu l’un des groupes les plus captivants du pays. Le groupe a notamment remporté le prix AIR Breakthrough Artist 2022, plusieurs prix pour ses clips vidéo et a fait une apparition remarquée dans le Triple J Hottest 100.

L’univers distinctif de Telenova, composé de chansons sombres, basées sur des samples et imprégnées d’influences trip-hop et électro, est le fruit de la créativité de la chanteuse, compositrice et cinéaste philippino-australienne Angeline Armstrong, accompagnée des multi-instrumentistes Edward Quinn et Joshua Moriarty.

https://telenovamusic.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/watch?v=39rgEYAaJkA

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… Florence & The Machine, Wet Leg & Water From Your Eyes.

Le vendredi 22 mai 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

