UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mortagne-sur-Gironde

Téléthon Rue Bel Air Mortagne-sur-Gironde

vendredi 4 décembre 2026 · Rue Bel Air · Mortagne-sur-Gironde

Informations pratiques

Début
vendredi 4 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Lieu
Rue Bel Air
Adresse
Place Bel Air
Ville
17120 Mortagne-sur-Gironde
Département
Charente-Maritime
Tarif

Mortagne-sur-Gironde

Téléthon

Rue Bel Air Place Bel Air Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04
fin : 2026-12-06

Date(s) :
2026-12-04

Le Téléthon de l’estuaire sera présent sur le Marché de Noël le 6 décembre avec des animations dès le vendredi 5 décembre.
Programme détaillé à venir
  .

Rue Bel Air Place Bel Air Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 29 34 23 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Telethon

The Estuary Telethon will be at the Christmas Market on December 6, with activities starting on Friday, December 5.
A detailed program will be announced soon.

L’événement Téléthon Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-08-13 par Royan Atlantique

À voir aussi à Mortagne-sur-Gironde (Charente-Maritime)