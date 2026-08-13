Téléthon Rue Bel Air Mortagne-sur-Gironde
vendredi 4 décembre 2026 · Rue Bel Air · Mortagne-sur-Gironde
Informations pratiques
Mortagne-sur-Gironde
Téléthon
Rue Bel Air Place Bel Air Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-12-04
Le Téléthon de l’estuaire sera présent sur le Marché de Noël le 6 décembre avec des animations dès le vendredi 5 décembre.
Programme détaillé à venir
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Rue Bel Air Place Bel Air Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 29 34 23
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English : Telethon
The Estuary Telethon will be at the Christmas Market on December 6, with activities starting on Friday, December 5.
A detailed program will be announced soon.
L’événement Téléthon Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-08-13 par Royan Atlantique
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