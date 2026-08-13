Téléthon Rue Bel Air Mortagne-sur-Gironde

Informations pratiques

Mortagne-sur-Gironde

Téléthon

Rue Bel Air Place Bel Air Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-04

Le Téléthon de l’estuaire sera présent sur le Marché de Noël le 6 décembre avec des animations dès le vendredi 5 décembre.

Programme détaillé à venir

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Rue Bel Air Place Bel Air Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 29 34 23

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English : Telethon

The Estuary Telethon will be at the Christmas Market on December 6, with activities starting on Friday, December 5.

A detailed program will be announced soon.

L’événement Téléthon Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-08-13 par Royan Atlantique