Virieu-le-Grand

TELLDEM Reggae party au lac de Virieu

Lac de Virieu Virieu-le-Grand Ain

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 14:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

La Telldem Reggae Party revient pour sa 4ème édition pour une journée pleine des bonnes vibrations du Reggae dans un esprit d’unité et de partage.

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Lac de Virieu Virieu-le-Grand 01510 Ain Auvergne-Rhône-Alpes managementtelldem@gmail.com

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English :

The Telldem Reggae Party returns for its 4th edition for a day full of the good vibrations of Reggae in a spirit of unity and sharing.

L’événement TELLDEM Reggae party au lac de Virieu Virieu-le-Grand a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier