Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

TELLDEM Reggae party au lac de Virieu Virieu-le-Grand

TELLDEM Reggae party au lac de Virieu Virieu-le-Grand dimanche 6 septembre 2026.

Adresse : Lac de Virieu

Ville : 01510 Virieu-le-Grand

Département : Ain

Début : dimanche 6 septembre 2026

Fin : dimanche 6 septembre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 15 15 15

Virieu-le-Grand

TELLDEM Reggae party au lac de Virieu

Lac de Virieu Virieu-le-Grand Ain

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 14:00:00
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

La Telldem Reggae Party revient pour sa 4ème édition pour une journée pleine des bonnes vibrations du Reggae dans un esprit d’unité et de partage.
  .

Lac de Virieu Virieu-le-Grand 01510 Ain Auvergne-Rhône-Alpes   managementtelldem@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Telldem Reggae Party returns for its 4th edition for a day full of the good vibrations of Reggae in a spirit of unity and sharing.

L’événement TELLDEM Reggae party au lac de Virieu Virieu-le-Grand a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier

À voir aussi à Virieu-le-Grand (Ain)