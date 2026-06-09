TELLDEM Reggae party au lac de Virieu Virieu-le-Grand
TELLDEM Reggae party au lac de Virieu Virieu-le-Grand dimanche 6 septembre 2026.
Virieu-le-Grand
TELLDEM Reggae party au lac de Virieu
Lac de Virieu Virieu-le-Grand Ain
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 14:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
La Telldem Reggae Party revient pour sa 4ème édition pour une journée pleine des bonnes vibrations du Reggae dans un esprit d’unité et de partage.
.
Lac de Virieu Virieu-le-Grand 01510 Ain Auvergne-Rhône-Alpes managementtelldem@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Telldem Reggae Party returns for its 4th edition for a day full of the good vibrations of Reggae in a spirit of unity and sharing.
L’événement TELLDEM Reggae party au lac de Virieu Virieu-le-Grand a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier