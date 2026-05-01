Tellement RD94 Montréal-les-Sources
Tellement RD94 Montréal-les-Sources vendredi 29 mai 2026.
Montréal-les-Sources
Tellement
RD94 Le Canard en Bois Montréal-les-Sources Drôme
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 21:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Concert, chanson française par Angeline accompagnée au piano par Emmanuel Le Poulichet, oeil artistique Claudine Lebègue
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RD94 Le Canard en Bois Montréal-les-Sources 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 97 26 40
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English :
Concert, French song by Angeline accompanied on piano by Emmanuel Le Poulichet, artistic eye Claudine Lebègue
L’événement Tellement Montréal-les-Sources a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale