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Tellement RD94 Montréal-les-Sources

Tellement RD94 Montréal-les-Sources vendredi 29 mai 2026.

Lieu : RD94

Adresse : Le Canard en Bois

Ville : 26510 Montréal-les-Sources

Département : Drôme

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 11 11 11 Tarif réduit

Montréal-les-Sources

Tellement

RD94 Le Canard en Bois Montréal-les-Sources Drôme

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 21:00:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Concert, chanson française par Angeline accompagnée au piano par Emmanuel Le Poulichet, oeil artistique Claudine Lebègue
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RD94 Le Canard en Bois Montréal-les-Sources 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 97 26 40 

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English :

Concert, French song by Angeline accompanied on piano by Emmanuel Le Poulichet, artistic eye Claudine Lebègue

L’événement Tellement Montréal-les-Sources a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale