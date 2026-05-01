Tellement RD94 Montréal-les-Sources

Montréal-les-Sources

Tellement

RD94 Le Canard en Bois Montréal-les-Sources Drôme

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 21:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Concert, chanson française par Angeline accompagnée au piano par Emmanuel Le Poulichet, oeil artistique Claudine Lebègue

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RD94 Le Canard en Bois Montréal-les-Sources 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 97 26 40

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English :

Concert, French song by Angeline accompanied on piano by Emmanuel Le Poulichet, artistic eye Claudine Lebègue

L’événement Tellement Montréal-les-Sources a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale