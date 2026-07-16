UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chambésy

Telling Death : Un podcast pour raconter la mort, Jardin Botanique de Genève, Chambésy

dimanche 27 septembre 2026 · Jardin Botanique de Genève · Chambésy

Telling Death : Un podcast pour raconter la mort, Jardin Botanique de Genève, Chambésy

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Jardin Botanique de Genève
Adresse
Chemin de l'Impératrice 1, 1292 Chambésy
Ville
1202 Chambésy
Tarif
Gratuit

Telling Death : Un podcast pour raconter la mort Dimanche 27 septembre, 15h00 Jardin Botanique de Genève

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T15:00:00+02:00 – 2026-09-27T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T15:00:00+02:00 – 2026-09-27T16:00:00+02:00

Les chercheuses et chercheurs du projet de communication scientifique « Telling Death » ont réalisé un podcast décliné en six épisodes qui invite à nous plonger au cœur de récits issus de dialogues entre des groupes d’au moins trois différentes générations.

Ces dialogues intergénérationnels – enregistrés dans différentes régions de Suisse romande – abordent un ensemble d’aspects liés à la prise en charge et au traitement des personnes défuntes, aux pratiques rituelles et culturelles qui l’entourent, aux sépultures, au deuil et à la mémoire.

Suite à une écoute collective d’un épisode du podcast au sein de notre serre tempérée, vous pourrez échanger avec les scientifiques ayant travaillé sur ce projet – Veronica Pagnamenta et Marc-Antoine Berthod – et découvrir l’exposition Raconter la mort – Telling death.

Jardin Botanique de Genève Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy 1202 https://www.jardinbotaniquegeneve.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://telling-death-un-podcast-pour-raconter-la-mort.eventwise.ch/inscription-9827/fr »}] [{« link »: « https://www.jardinbotaniquegeneve.ch/expositions/raconter-mort-telling-death »}] Plusieurs points d’entrée permettent d’accéder au Jardin Botanique de Genève:
1) Place Albert-Thomas
2) Avenue de la Paix 4 (Sécheron)
3) Chemin de l’Impératrice 1
4) Par les quais de la Rive droite
Écoute collective d’un épisode du podcast et discussion avec Veronica Pagnamenta et Marc-Antoine Berthod (HETSL | HES-SO)

Virginie Rebetez pour le projet Telling Death

À voir aussi à Chambésy