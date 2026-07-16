Telling Death : Un podcast pour raconter la mort, Jardin Botanique de Genève, Chambésy

Informations pratiques

Telling Death : Un podcast pour raconter la mort Dimanche 27 septembre, 15h00 Jardin Botanique de Genève

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T15:00:00+02:00 – 2026-09-27T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T15:00:00+02:00 – 2026-09-27T16:00:00+02:00

Les chercheuses et chercheurs du projet de communication scientifique « Telling Death » ont réalisé un podcast décliné en six épisodes qui invite à nous plonger au cœur de récits issus de dialogues entre des groupes d’au moins trois différentes générations.

Ces dialogues intergénérationnels – enregistrés dans différentes régions de Suisse romande – abordent un ensemble d’aspects liés à la prise en charge et au traitement des personnes défuntes, aux pratiques rituelles et culturelles qui l’entourent, aux sépultures, au deuil et à la mémoire.

Suite à une écoute collective d’un épisode du podcast au sein de notre serre tempérée, vous pourrez échanger avec les scientifiques ayant travaillé sur ce projet – Veronica Pagnamenta et Marc-Antoine Berthod – et découvrir l’exposition Raconter la mort – Telling death.

Jardin Botanique de Genève Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy 1202 https://www.jardinbotaniquegeneve.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://telling-death-un-podcast-pour-raconter-la-mort.eventwise.ch/inscription-9827/fr »}] [{« link »: « https://www.jardinbotaniquegeneve.ch/expositions/raconter-mort-telling-death »}] Plusieurs points d’entrée permettent d’accéder au Jardin Botanique de Genève:

1) Place Albert-Thomas

2) Avenue de la Paix 4 (Sécheron)

3) Chemin de l’Impératrice 1

4) Par les quais de la Rive droite

Écoute collective d’un épisode du podcast et discussion avec Veronica Pagnamenta et Marc-Antoine Berthod (HETSL | HES-SO)

Virginie Rebetez pour le projet Telling Death