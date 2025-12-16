Témoignage de Lili Keller Rosenberg, rescapée de la Shoah Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Lili Rosenberg est née en 1932 à Croix, dans une famille juive d’origine hongroise. Ses parents sont Joseph Rosenberg et Charlotte, née Keller. Jusqu’en 1943, Lili et ses deux frères, André et Robert, sont cachés dans différentes familles de Tourcoing. Ils retrouvent ensuite leurs parents, mais la famille est arrêtée à leur domicile de Roubaix le 27 octobre 1943.

Transférés d’abord à la prison de Saint-Gilles à Bruxelles, puis au camp d’internement de Malines – surnommé le « Drancy belge » – Lili, sa mère et ses frères sont déportés à Ravensbrück, puis à Bergen-Belsen. Ils sont libérés le 15 avril 1945 par les troupes britanniques.

RÉSERVER

Dans le cadre de la journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l’humanité.

Le dimanche 18 janvier 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-18T17:00:00+01:00

fin : 2026-01-18T18:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-18T16:00:00+02:00_2026-01-18T17:30:00+02:00

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean Jaurès 93700 Drancy

+33142774472 https://www.facebook.com/MemorialShoah https://www.facebook.com/MemorialShoah https://x.com/Shoah_Memorial